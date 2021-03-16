В Сыктывкаре взыскали с ресторана 200 тысяч за вывоз мусора

Фото: пресс-служба УФССП по Коми

Судебные приставы Сыктывкара взыскали с ресторана плату за вывоз мусора 200 тысяч рублей в пользу Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Спор между рестораном и регоператором был предметом разбирательства в Арбитражном суде республики. Региональный оператор доказал, что ресторан несколько месяцев не расплачивался по договору за вывоз мусора.

Должник не выплатил деньги в срок. Выехав на место, судебный пристав-исполнитель вручила представителю должника требование предоставить документы, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия общественного питания, отобрала объяснения у заместителя директора и обратила взыскание на денежные средства в банке. В течение двух недель деньги, поступающие на счет ресторана, перенаправлялись на депозитный счет службы судебных приставов.

Задолженность перед взыскателем погашена. Взыскание исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга выделено в отдельное исполнительное производство, говорится в сообщении.

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