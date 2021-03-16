На пожаре под Усинском погибли два человека

Фото: ГУ МЧС по Коми

В ночь на вторник, 16 марта, в усинском поселке Парма произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, на открытой автостоянке произошло возгорание в бытовых помещениях. Через пять минут на место прибыли пожарные. К тому моменту строение полностью охватил огонь. Пожар удалось потушить в 6:47. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров. На месте происшествия работали семь человек и три единицы техники. На месте пожара обнаружены двое погибших мужчин 42 и 60 лет. Причины пожара устанавливаю пожарные дознаватели.

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