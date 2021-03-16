В Коми прекратили свое существование Федерации фигурного катания, тенниса и футбола

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В Коми ликвидированы федерации сразу по трем видам спорта, сообщает БНК со ссылкой на профильное министерство. Уточняется, что речь идет о Федерации фигурного катания на коньках, Объединенной федерации тенниса и Федерации футбола Сыктывкара.
Причиной ликвидации стало то, что руководство данных организаций не представило вовремя информацию о федерациях в Минюст, что напрямую нарушает закон о некоммерческих организациях.
По данным журналистов издания, на жизнь спортсменов и судей решение о ликвидации не повлияет негативным образом.
- На выдаче спортивных разрядов и званий, а также на спортивных мероприятий ликвидация этих объединений не отразится. Что касается организации спортивных мероприятий, включенных в календарный план, то за них отвечает Минспорта Коми и органы местного самоуправления. Ликвидация и исключение из ЕГРЮЛ спортивных федераций не повлияет на проведение состязаний, - сообщили в Минспорте РК.
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