Во время застолья воркутинец телефон у своей гостьи

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте во время застолья хозяин квартиры похитил сотовый телефон у своей гостьи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 40-летняя женщина, заявившая о пропаже телефона. Выяснилось, что это преступление совершил ее знакомый, 1982 года рождения. Воркутинцы проводили время за распитием спиртных напитков по месту жительства подозреваемого. Выбрав момент, хозяин квартиры похитил телефон приятельницы. Этим он причинил ущерб на сумму около 4500 рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. От подозреваемого получены признательные показания. Телефон изъят и передан владелице. Расследование уголовного дела продолжается.

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