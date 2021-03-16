В Коми мошенники хотели обмануть двух женщин почти на 100 тысяч рублей

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Мошенники придумали новый вид обмана. Однако, по словам полицейских, преступный замысел им удается реализовать не всегда.

Так, пенсионерка из Вуктыла сама проявила бдительность. Ей позвонили с нескольких мобильных телефонов, зарегистрированных в Москве. Представившись сотрудниками безопасности банка, собеседники сообщили, что злоумышленники хотят оформить на нее кредит. Далее предложили перекрыть данную попытку, взяв кредит в 70 тысяч рублей, обналичить его в ближайшем банкомате и зачислить на лицевой счет.

- Пенсионерка знала о подобных криминальных схемах из СМИ и не стала действовать по указаниям лжебанкиров, а сразу обратилась в полицию, - рассказали в пресс-службе МВД.

А вот другая жительница Коми попалась на удочку аферистов, однако от огорчений из-за потерянных денег ее спас банк. Ухтинка получила звонок от неизвестных. Мошенники представились сотрудниками банка и под предлогом защиты сбережений выманили у женщины реквизиты карты и при помощи мобильного приложения попытались похитить 23 тысячи рублей.

- Однако сделать это по независящим от них обстоятельствам не смогли – банк прервал подозрительную транзакцию (перевод). Ухтинка обратилась в полицию, осознав, что из-за своей доверчивости чуть не потеряла финансы. По данному факту проводится проверка, - заключили в министерстве.

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