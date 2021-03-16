Малоимущие семьи Коми получат денежные выплаты

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В Коми семьи, признанные малоимущими, продолжают получать ежемесячные пособия на ребенка. Так, по данным Минтруда республики, таких семьей в регионе насчитывается более 14 тысяч.

- Мера соцподдержки обеспечивается исключительно за счет бюджета республики. В прошлом году получателями республиканского детского пособия стали более 14 тысяч семей, а расходы бюджета Коми составили 569 млн рублей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Размер выплат зависит от возраста и категории семей. Сейчас в республике это 1-2,2 тысяч рублей. К данной цифре еще прибавляется районный коэффициент.

Добавим, что правом на получение пособия обладают малоимущие семьи, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет. Оформить эту меру соцподдержки можно в Центре социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания, а также в любом МФЦ на территории республики.

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