В Сыктывкаре в аварии пострадал 5-летний ребенок

Фото: ГИБДД по Сыктывкару

В Сыктывкаре накануне произошло ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. Молодая женщина за рулем «Шкода Рапид» въехала в отечественную «Ладу Калину», в которой находился ребенок.

По предварительной версии, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения: 30-летняя горожанка не соблюла нужную дистанцию между авто.

В результате ДТП пострадал 5-летний пассажир «Лады», а также водитель, у которой диагностирована травма головы. Женщина получила сотрясение мозга, рассказали врачи. От госпитализации отказались оба пострадавших.

- Водитель автомашины «Шкода Рапид» к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течение года не привлекалась. Водительский стаж с 2015 года, - уточнили в ведомстве.

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