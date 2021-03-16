В поселках Сыктывкара снесут аварийных 10 домов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сыктывкаре ряд домов в пригородных поселках города признаны аварийными и подлежащими сносу. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В Сыктывкаре ряд домов в пригородных поселках города признаны аварийными и подлежащими сносу. Так, аварийными и подлежащими сносу признаны дома по следующим адресам: Верхний Чов, дом 52; Верхний Чов, 37; Верхний Чов, 38; , м. Верхний Чов, 21; Верхняя Максаковка, улица Красноборская, 12; Верхняя Максаковка, улица Красноборская, 16; Верхняя Максаковка, улица Комбинатовская, 9; улица Магистральная, 12; улица Магистральная, 16; улица Магистральная, 10.

Администрация примет меры по расселению людей, проживающих в жилых помещениях указанных домов. Расселение планируется в срок до 2028 года. Жильцам предложат жилые помещения маневренного фонда, предназначенные для временного проживания.

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В Сыктывкаре ряд домов в пригородных поселках города признаны аварийными и подлежащими сносу. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В Сыктывкаре ряд домов в пригородных поселках города признаны аварийными и подлежащими сносу. Так, аварийными и подлежащими сносу признаны дома по следующим адресам: Верхний Чов, дом 52; Верхний Чов, 37; Верхний Чов, 38; , м. Верхний Чов, 21; Верхняя Максаковка, улица Красноборская, 12; Верхняя Максаковка, улица Красноборская, 16; Верхняя Максаковка, улица Комбинатовская, 9; улица Магистральная, 12; улица Магистральная, 16; улица Магистральная, 10.

Администрация примет меры по расселению людей, проживающих в жилых помещениях указанных домов. Расселение планируется в срок до 2028 года. Жильцам предложат жилые помещения маневренного фонда, предназначенные для временного проживания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре расселили аварийный дом на Октябрьском проспекте

Его признали подлежащим сносу в июле 2019 года (подробнее) https://www.kp.ru/online/news/4204371/