В Коми вводят штрафы за отсутствие на технике отечественного ПО

Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Гослумы приняли в третьем чтении поправки в статью 14.8 Кодекса РФ, которыми вводятся штрафы за продажу смартфонов и компьютеров без предустановки отечественного софта на технически сложные товары.

Новые нормы законодательства заработают с 1 июля 2021 года. Для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.

Закон об обязательной предустановке отечественного ПО на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ» был принят в конце 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2021 года, но в декабре 2020 года ГД приняла закон, которым отсрочила обязательную предустановку отечественного софта до 1 апреля 2021 года. Тогда же было принято решение о том, что предустанавливаемое ПО может быть произведено не только в России, но и в других странах ЕАЭС — Беларуси, Казахстане, Армении или Киргизии.

Конкретные перечни устройств и ПО, а также порядок предустановки должно будет определять Правительство РФ, сообщают на сайте Госдумы.

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