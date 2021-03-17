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Происшествия17 марта 2021 8:51

Сотрудника салона сотовой связи из Инты обвинили в использовании секретных данных

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

В Инте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение тайны телефонных переговоров». Главным фигурантом является сотрудник салона сотовой связи.

По данным регионального Следкома, мужчина воспользовался своим рабочим положением и запросил детализацию телефонных соединений по нескольким номерам без согласия абонентов, а после передал полученные данные третьему лицу.

На данный момент мужчина признал свою вину и ожидает суда.

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