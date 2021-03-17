В Коми стартовал благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы»

Акцию ежегодно организует Республиканский Совет ветеранов Фото: архив "КП"

В Коми началась акция «Мы – наследники Великой Победы». Старт республиканскому благотворительному марафону дал глава региона Владимир Уйба. По его словам, акция была отмечена на федеральном уровне, поэтому было принято решение продолжить традицию и в этом году.

Напомним, в 2020 году жителями республики в рамках благотворительного марафона было собрано 668 тысяч рублей. На эти средства была оказана адресная помощь 164 ветеранам Великой Отечественной войны: были приобретены необходимые ветеранам бытовая техника, мебель, лекарства и дрова, оказана материальная помощь, а кроме того отреставрированы памятники и монументы павшим в годы войны.

Кроме того, в 2020 году Республиканский совет ветеранов получил из бюджета Коми субсидию в размере 53 миллиона рублей на проведение ремонтов в домах и квартирах ветеранов. На эти деньги были отремонтированы 642 жилых помещения. Ещё 7 обновлены на средства спонсоров.

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