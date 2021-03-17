Сыктывкарка пыталась продать шубу и лишилась 25 тысяч рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Сыктывкара 1980 года рождения пыталась продать шубу и лишилась 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина собиралась продать свою шубу, разместив информацию со своим номером телефона на одном из сайтов. Вскоре сыктывкарке написала в мессенджере неизвестная. Она сообщила, что увидела объявление о меховом изделии и купит его без просмотра. Далее «покупательница» попросила сообщить ей реквизиты с секретным кодом карты для перевода денег за покупку. Как только сыктывкарка написала эти данные в сообщении, с ее счета исчезли 25 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что телефон, который использовала для связи мошенница, зарегистрирован в Алтайском крае. Деньги были списаны посредством платежной системы на счет «Киви-кошелька».

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