Управляющая компания заплатила 300 тысяч рублей за сломанную ногу маленькой девочки из Усинска

Фото: pixels.com Фото: Архив "КП"

В Усинске на детской площадке травмировалась девочка. Ребенок катался на карусели, у которой был явный дефект - отсутствовал круговой поручень на столбе в центре, предназначенный для раскручивания карусели. Из-за этого девочке приходилось ставить на столб ноги и отталкиваться, приводя ручной аттракцион в движение. В какой-то момент на столб замоталась одежда ребенка и она почувствовала резкую боль в правой ноге.

На плач девочки отозвалась женщина, которая была в этот момент на детской площадке, и вызвала медиков. Уже в больнице у несовершеннолетней был диагностирован перелом нижней трети правой голени, в связи с чем она была госпитализирована в травматологическое отделение на лечение.

Родители ребенка обратились в суд на управляющую компанию, которая была ответственна за установку карусели. Иск был удовлетворен. Как рассказали в пресс-службе городского суда, с управляющей компании была взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми маленький ребенок оказался в больнице

Опасность поджидала прямо на детской площадке (подробности)