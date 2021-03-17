Из-за незакрытых мусорных баков в Троицко-Печорске развелись бездомные собаки

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Администрация Троицко-Печорского района систематически нарушала законодательство об ответственном обращении с животными, сообщает местная прокуратура. Как сообщили в ведомстве, действия власти привели к тому, что в районе увеличилось число бездомных собак.

Как оказалось, администрация с начала текущего года не предпринимала меры по отлову и содержанию безнадзорных животных, муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию животных также не был заключен.

Кроме того, местные власти не оборудовали мусорные контейнеры крышками. Это повлекло за собой скопление беспризорных собак у контейнерных площадок и, как следствие, участились нападения псов на людей.

- В администрацию поселения внесено представление об устранении нарушений закона. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле районной прокуратуры, - заключили в ведомстве.

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