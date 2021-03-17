Жительница Казани украла деньги с банковской карты ухтинки

Вину в содеянном девушка признала, однако ущерб потерпевшей не возместила Фото: Архив "КП"

Осенью прошлого года жительница Ухты стала жертвой мошенницы. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Так, жительница Казани получила от неустановленного лица персональные реквизиты банковской карты ухтинки. С помощью этих данных в интернет-магазине «Wildberries» она приобрела стиральный порошок, двухстороннюю швабру с насадкой, обеденный стол и масляный обогреватель, заплатив за них около 17 тысяч рублей. В дальнейшем жительница Казани предприняла еще одну попытку потратить чужие деньги, однако к тому времени банк по просьбе потерпевшей приостановил действие карты.

- Вину в содеянном девушка признала, однако ущерб потерпевшей не возместила. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ухтинский городской суд, - заключили в пресс-службе ведомства.

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