Сыктывкарка взяла семь кредитов и перевела мошенникам

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Сыктывкара1955 года рождения оформила семь кредитов на 879 тысяч рублей и перевела несуществующим работникам банка и правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, к пенсионерке обратился сотрудник службы безопасности банка. Мужчина пояснил, что им нужна помощь в установлении недобросовестных банковских служащих. Чтобы «поймать» тех, кто оформляет на клиентов кредиты и ворует деньги, необходимо сделать реальный займ и выполнять указания только определенных засекреченных лиц.

Женщина наотрез отказалась участвовать в каких бы то ни было «операциях». Однако спустя сутки ей позвонил другой мужчина, который представился именем действующего сотрудника МВД и потребовал позвонить в полицию. Пенсионерка позвонила по указанному номеру телефона и убедилась, что такой человек действительно работает.

В течение двух недель мошенники от имени работников банка и правоохранителей заставляли потерпевшую действовать в их интересах. Чтобы помочь в мнимой спецоперации, сыктывкарка оформила семь кредитных договоров на общую сумму 879 тысяч рублей в различных банках и все деньги перечислила на неизвестные счета.

Никого из знакомых и родственников пенсионерка о ситуации не оповещала, выполняя требование спецслужб о сохранении секрета. Женщина была уверена, что все средства ей вернут по окончании оперативной разработки, однако вскоре убедилась в обратном. Ни один из тридцати номеров телефонов, с которых ей звонили, не отвечал. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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