В Коми 1758 пенсионеров получают надбавку за сельский стаж

Для установления надбавки граждане, проживающие в сельской местности, могут обратиться c заявлением о перерасчете пенсии. Фото: из архива "КП"

1758 пенсионеров Коми получают надбавку за сельский стаж. Как воспользоваться законным правом, расскажет ПФ по Коми.

Неработающие пенсионеры Республики Коми, проживающие в сельской местности и имеющие 30 лет стажа в сельском хозяйстве, имеют право на повышенный размер страховой пенсии. Размер надбавки у пенсионеров по возрасту составляет 1511 рубль (25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии), у получателей пенсии по инвалидности 3 группы - 756 рублей.

На сегодняшний день увеличенный размер пенсии за сельский стаж получают 1758 пенсионеров республики.

Для установления надбавки граждане, проживающие в сельской местности, могут обратиться c заявлением о перерасчете пенсии. При этом необходимо представить документы, подтверждающие их работу в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях, занимающихся животноводством, растениеводством, рыбоводством, а также занятость в профессиях (должностях), предусмотренных Списком от 29.11.2018 № 1440.

Заявление можно подать в Личном кабинете на сайте ПФР (раздел Пенсии / Подать заявление о перерасчете пенсии), в клиентской службе ПФР и МФЦ Мои документы. Перерасчет пенсии осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

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