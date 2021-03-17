В Коми 19-летняя девушка зверски зарезала своего собутыльника

Девушка нанесла односельчанину более 40 ударов ножом Фото: архив "КП"

Кровавая трагедия произошла минувшей зимой в Усть-Куломском районе. Местная жительница с невероятной жестокостью расправилась со своим 32-летним собутыльником. О подробностях трагедии рассказали в региональном Следкоме.

Все произошло в декабре прошлого года, уточнили в ведомстве, в селе Помоздино. Пара проводила время за распитием алкоголя и беседой. В какой-то момент 19-летняя девушка с мужчиной начали сильно ругаться и обвиняемая схватилась за нож.

- Местная жительница нанесла 32-летнему односельчанину более 40 ударов ножом, в том числе в грудь и живот. От массивной кровопотери, развившейся вследствие множественных колото-резаных ранений с повреждением внутренних органов, мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в СК по РК.

Во время допроса девушка во всем призналась, но настаивала, что не помнит, как в ее руках оказался нож, и как она вонзала его в грудь своего знакомого. Однако экспертиза покажет, что никакого аффекта не было, а обвиняема была сильно пьяна.

- Следователем собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело направить в суд для рассмотрения по существу, - заключили в пресс-службе Следкома.

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