Жительницу Выльгорта оштрафовали за то, что она ударила женщину лопатой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Выльгорта оштрафовали за то, что они ударила женщину по лицу пластиковой лопатой. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной пресс-службе судов Коми.

Жительница Выльгорта ранее привлекалась к административной ответственности за применение насилия. 3 января в период с 17:30 до 17:49, находясь у во дворе дома, в ходе конфликта нанесла потерпевшей по лицу один удар пластиковой лопатой. Тем самым злоумышленница причинила женщине физическую боль.

Было возбуждено уголовное дело. Сыктывдинский районный суд оштрафовал женщину на 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воркутинец избил кассиршу в магазине кошачьими консервами и банкой с чипсами (подробнее)