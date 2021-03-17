Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия17 марта 2021 13:27

Жительницу Выльгорта оштрафовали за то, что она ударила женщину лопатой

Она нанесла удар прямо в лицо
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Выльгорта оштрафовали за то, что они ударила женщину по лицу пластиковой лопатой. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной пресс-службе судов Коми.

Жительница Выльгорта ранее привлекалась к административной ответственности за применение насилия. 3 января в период с 17:30 до 17:49, находясь у во дворе дома, в ходе конфликта нанесла потерпевшей по лицу один удар пластиковой лопатой. Тем самым злоумышленница причинила женщине физическую боль.

Было возбуждено уголовное дело. Сыктывдинский районный суд оштрафовал женщину на 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воркутинец избил кассиршу в магазине кошачьими консервами и банкой с чипсами (подробнее)

Криминал