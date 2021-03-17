В Коми пьяная мать лишала своего 3-летнего ребенка-инвалида жизненно важных уколов

Воркутинка выслушала приговор за оставление в опасности трехлетнего сына-инвалида Фото: Архив "КП"

В Воркуте осудили мать трехлетнего малыша, которая периодически оставляла его в опасных для жизни условиях. По данным региональной прокуратуры, у ребенка инсулиновая зависимость, малыш нуждается в постоянных уколах и уходе, однако мама предпочитала проводить время за выпивкой, а не заботиться о сыне.

Позже выяснилось, что у женщины алкогольная зависимость. Трехлетний сын не единственный ребенок в семье, у него есть еще старший брат.

- Женщина, страдающая алкогольной зависимостью, с двумя сыновьями переехала на постоянное место жительства из Инты в Воркуту. Зная, что сын-инвалид нуждается в постоянном медицинском наблюдении и ежедневном введении инсулина, женщина не поставила мальчика на диспансерный учет по новому месту жительства. Женщина не контролировала состояние здоровья ребенка, не обеспечивала ему необходимое диетическое питание, - рассказали в ведомстве.

Из-за ужасного ухода за ребенком малыш попал в больницу, а затем помещен в приют. Пробыл мальчик там недолго: его забрал к себе отец.

- Согласно решению суда о лишении матери родительских прав были переданы и мальчик, и его брат. В настоящее время дети проживают с отцом в Ярославской области.

В судебном заседании воркутинка вину признала. Суд назначил ей наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием из заработка осужденной 10 % в доход государства.

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