Жителя Печоры посадили за то, что он ранил двух мужчин: один погиб

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В Печоре 60-летнего жителя Печоры признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в июле прошлого года. В общежитии по улице Гагарина пьяный фигурант на почве личных неприязненных отношений нанес двум мужчинам удары ножом в заднюю поверхность грудной клетки. Оба потерпевших, получивших тяжкий вред здоровью, попали в больницу. Через некоторое время 58-летний мужчина (один из потерпевших) скончался.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении.

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