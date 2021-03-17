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Происшествия17 марта 2021 15:02

В Сыктывкаре мужчина тайно продал автомобиль своей возлюбленной

Источник:kp.ru
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Житель Сыктывкара обманом продал автомобиль своей сожительницы

Фото: Архив "КП"

Житель Сыктывкара отправился на два года в тюрьму за присвоение чужого имущества. Речь идет об автомобиле его возлюбленной, который он продал.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, в 2018 году жительница поселка Щельяюр приобрела автомобиль и разрешила им пользоваться своему парню. Спустя месяц между ними произошла ссора, после которой мужчина на автомобиле возлюбленной уехал в Сыктывкар, а затем – в Тюмень. Там он с использованием подложных документов продал машину. Ущерб, причиненный пострадавшей, оценили в 320 тысяч рублей.

Суд назначил сыктывкарцу наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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