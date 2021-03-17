В Сыктывкаре ищут невысокую 40-летнюю женщину

Местонахождение женщины неизвестно уже пять дней.

В Сыктывкаре разыскивают 40-летнюю Манакину Наталью Валентиновну. С 13 марта 2021 года её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150 см, телосложение xудощавое, цвет глаз - карие, волосы тёмно-русые. Была одета в белую короткую куртку, или черный пуховик, тёмно-синие джинсы, черные кроссовки.

Если кто-то что-то знает о местонахождении Наталии, просьба сообщить по телефону: 89121790654, Сергей (Воркута).

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