В Коми убили охотника из-за машины

Фото: архив КП

Житель Сыктывдинского района Республики Коми осужден за угон и убийство. Вину осужденный не признал.

1 сентября 2017 года житель Коми отправился до декабря на охоту, припарковал принадлежащий ему автомобиль на лесной дороге, при этом ключ зажигания оставил в замке зажигания, а двери автомобиля – незапертыми.

Другой гражданин в это время оказался возле этого автомобиля и решил этим воспользоваться. Спустя непродолжительное время его заметил владелец на лесной дороге и попытался остановить.

У угонщика было 10 охотничьих патронов в лесной избушке. Но он ими не воспользовался, пустил в ход нож. Ударил в живот.

«В результате преступных действий потерпевшему были причинены физическая боль и телесное повреждение в виде одиночного колото-резаного ранения живота, в результате которого потерпевший скончался на месте происшествия», сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, преступнику назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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