В Коми направят полмиллиарда рублей на обеспечение жителей чистой водой

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В Коми в этом году стартует федеральная программа «Чистая вода». Предполагается, что в республике в рамках проекта появится станция водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ёль» в Ухте. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, в течение трех лет – 2021-2023 – федеральный центр направит 570 млн рублей на финансирование программы. Руководитель республики отметил, что на данном этапе идет подготовка аукционной документации, решается вопрос по аренде земельного участка и получению разрешения на строительство объекта. Размещение закупки запланировано на конец марта.

По данным «Комиинформ», с начала прошлого года 2020 года благодаря проекту «Народный бюджет» в республике ведётся работа по обеспечению чистой водой населения, у которого нет централизованного водоснабжения. В 2020 году было реализовано 10 проектов по реконструкции и строительству источников. На этот год запланированы 22 народных проектов.

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