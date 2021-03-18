Жителям Ижемского района помогут с поставками твердого топлива

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Жителям Ижемского района помогут организовать поставки твердого топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Республики Коми по тарифам.

Сейчас в Ижемском районе остро стоит вопрос с поставкой дров населению. Особенно это касается жителей труднодоступных населенных пунктов. В свою очередь, для предпринимателей сложность ситуации состоит в высокой стоимости аренды лесных насаждений и значительной удаленности участков лесозаготовки.

Отсутствие вблизи населенных пунктов участков, на которые малый бизнес мог бы зайти без больших издержек, напрямую влияет на размер затрат хозяйствующих субъектов на поставку твердого топлива. В комитете подчеркнули, что главная цель – обеспечить людей твердым топливом, а значит затраты, которые будет нести малый бизнес по поставке, при надлежащем обосновании, будут компенсированы из республиканского бюджета.

Ижемскому лесничеству предложили предоставить информацию о возможных вариантах мест заготовки леса для населения (делянках) с указанием объема древесины и расстояния от делянок до населенных пунктов. Тогда комитет сформирует размер экономически обоснованных затрат на минимальном уровне. В свою очередь предприниматели смогут оценить варианты поставок и в случае необходимости, подтвердить дополнительные расходы.

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