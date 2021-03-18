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Происшествия18 марта 2021 10:04

В Коми трагически погиб работник лесоперерабатывающего предприятия

Источник:kp.ru
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Трагедия произошла в поселке Казлук Усть-Вымского района

Фото: архив "КП"

Житель Коми трагически погиб в лесу во время работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Известно, что мужчина работал слесарем-ремонтником на лесоперерабатывающем предприятии. В день трагедии он был на службе, именно на работе он получил травмы, от которых скончался. Следователи не раскрывают подробностей гибели мужчины.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми проводится процессуальная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъята интересующая следствие документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются руководство и сотрудники предприятия. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, - прокомментировали ЧП в ведомстве.

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