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Происшествия18 марта 2021 10:37

В Ухте иномарка сбила 81-летнюю пенсионерку

Она переходила дорогу на красный свет
Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

В Ухте Audi сбил 81-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 16 марта около 19:05. Иномарка ехала по автодороге Ухта – Дальний. Водитель сбил женщину, которая переходила дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

В результате ДТП пострадала женщина 1940 года рождения. Она получила травмы различной степени тяжести.

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