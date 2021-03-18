В Ухте иномарка сбила 81-летнюю пенсионерку

Фото: управление ГИБДД по Коми
В Ухте Audi сбил 81-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 16 марта около 19:05. Иномарка ехала по автодороге Ухта – Дальний. Водитель сбил женщину, которая переходила дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.
В результате ДТП пострадала женщина 1940 года рождения. Она получила травмы различной степени тяжести.
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