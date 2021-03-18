В Сыктывкаре хотят купить 75 квартир для переселения из ветхого жилья

Администрация Сыктывкара объявила о закупке квартир для переселения горожан из ветхого аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Аукционы на приобретение 75 жилых помещений размещены на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Квартиры приобретаются в муниципальную собственность в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на период 2019-2025 годы». Власти планируют приобрести одно-, двух- и трехкомнатные квартиры различной площадью. Подать заявки можно до 24 марта.

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