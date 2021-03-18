Приставы помогли сыктывкарке выселить из квартиры бывшего сожителя

Фото: пресс-служба УФССП по Коми

Судебные приставы Сыктывкара восстановили права собственника квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Сыктывкарка обратилась в суд для признания бывшего сожителя утратившим право пользования квартирой, выселения и снятия с регистрационного учета. Ответчик не является ни собственником жилого помещения, ни членом семьи, поэтому его проживание и регистрация нарушают права истца как собственника.

Суд удовлетворил требования истца, и мужчина должен был освободить квартиру. Судебный пристав-исполнитель уведомила его о возбуждении исполнительного производства. В ответ на отказ выехать из квартиры сотрудница ФССП предупредила о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и принудительном выселении без дополнительного извещения.

Тогда мужчине через несколько дней вывез вещи и отдал свои ключи взыскателю. Так как с регистрационного учета мужчина снялся самостоятельно сразу после судебного процесса, исполнительное производство было немедленно окончено фактическим исполнением.

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