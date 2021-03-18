Назван город в Коми с самой высокой заболеваемостью наркоманией

Самую высокую заболеваемость наркоманией среди городов Коми зафиксировали в Усинске. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, в 2020 году в регионе число больных наркоманией составляло 936 человек (в 2019 году – 1046 человек). Этот показатель снизился в сравнении с 2019 годом на 8,28%.

Всего в 2020 году в Коми впервые зарегистрировано 67 пациентов с диагнозом наркомании. Первичная заболеваемость наркоманией за последний год снизилась на 11,2 процента. В 2019 году число пациентов зарегистрированных впервые в жизни с диагнозом наркомании составило – 76 человек или 9,2 на 100 тысяч населения. Показатель общей заболеваемости наркоманией в регионе составляет 114,08 на 100 тысяч населения.

Наиболее высокая заболеваемость наркоманией в 2020 году отмечается в следующих муниципалитетах Коми: Усинск – 350,63 на 100 тысяч населения (150 человек), Сыктывдинский – 237,04 на 100 тысяч населения (58 человек), Воркута – 127,18 на 100 тысяч населения (93 человека), Сыктывкар – 165,84 на 100 тысяч населения (431 человек). В Ижемском районе и вовсе нет больных наркоманией.

В ведомстве пояснили, что наибольшее распространены среди наркопотребителей опиоиды, синтетические каннабиноиды, фениалкиламины и катиноны. Лечение наркозависимых в Коми включает применение лекарственных препаратов, подавляющих возникновение психического влечения к наркотику, а также психотерапевтические методы, консультирование психолога, медицинская реабилитация. Как передает «КомиОнлайн», по окончании медикаментозного лечения и реабилитации пациента могут направить на прохождения этапа социальной реабилитации и ресоциализации с целью скорейшей интеграции в социум.

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