Мошенники выманили у жительницы Коми почти 100 тысяч рублей

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Жителю Нижнего Новгорода, обманувшему жительницу Усинска при продаже мебели на «Авито», не удалось оспорить приговор суда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Из материалов уголовного дела следует, что нижегородец в 2019 году разместил на сайте «Авитo» заведомо ложное объявление о продаже мебели. Эта информация заинтересовала жительницу Усинска, которая захотела приобрести спальный гарнитур и детскую мебель.

Она дозвонилась до нижегородца, который представился менеджером мебельной компании «Колибри», обговорила с ним условия покупки и заключила договор поставки мебели. В счет оплаты она перечислила 98 тысяч рублей на расчетный счет, принадлежащий супруге жителя Нижнего Новгорода. Мошенник, не заказав мебель, перевел поступившие деньги на счета своих родственников. В дальнейшем при неоднократных обращениях потерпевшей он утверждал, что заказ готов и даже отправлен в Усинск. В итоге свою мебель потерпевшая не дождалась и обратилась в полицию.

Суд признал мужчину виновным по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Поскольку нижегородец возместил причиненный преступлением ущерб, суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 260 часов обязательных работ.

Осужденный оспорил наказание, однако Верховный суд РК оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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