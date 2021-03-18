В Коми пенсионерка пыталась получить бонус от банка и лишилась 9 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Сыктывдинского района 1958 года рождения лишилась более 9 000 рублей в надежде получить бонус от банка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Пенсионерке позвонила женщина, представившаяся сотрудницей одного из банков. Незнакомка сообщила, что сельчанке положен крупный денежный бонус от финансового учреждения. Затем с ней связались другие «консультанты», которые стали диктовать ей алгоритм действий для получения начислений на карту.

Пенсионерка не стала обращаться в банк для уточнения информации и доверилась неизвестным. Собеседники попросили ее предоставить реквизиты карты, а после с ее счета перевели на свой 9 100 рублей. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета. Четыре телефона, использованные аферистами, зарегистрированы в Москве. Проводятся следственно-оперативные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воркутинская пенсионерка перевела мошенникам 210 тысяч рублей (подробнее)