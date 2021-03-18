В Сыктывкаре обнаружили нелегальных торговцев красной икрой

Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре выявили нелегальных торговцев бельем и икрой. Нарушителям грозят штрафы, сообщает столичная мэрия.

Три факта незаконной торговли на улицах города были обнаружены в ходе рейда, организованных столичной мэрией. Два нарушения – в районе городской поликлиники №3 по ул. Коммунистическая, 41, где нелегальные торговцы продавали подушки, постельное белье, носки и икру. Ни на одной из точек продавцы не смогли предъявить документы, разрешающие вести торговлю. Еще одно нарушение выявлено в районе дома № 32 по ул. Старовского, где также шла торговля этими товарами.

Выявленные факты незаконной торговли являются нарушением правил благоустройства города, за которое грозит административное наказание в виде штрафов. Для физических лиц предусмотрены штрафы от 2 000 рублей. В случае повторного нарушения – от 3 000 рублей. Для индивидуальных предпринимателей штрафы начинаются от 10 000 рублей, за повторное нарушение – от 30 000 рублей.

Рейды будут продолжены в ежедневном режиме.

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