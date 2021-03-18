Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре идет подготовка речного флота к навигации. Сотрудниками МКП «Жилкомсервис» ведется набор экипажей речных судов. После начнется ежегодное обучение команд, сообщает столичная мэрия.

В этом году на речных перевозках вместо парома «Дорожник-19» будет задействован капитально отремонтированный самоходный паром «Дорожник-24» на переправе в местечке Алешино в паре с паромом «Парма». В конце мая паром «Дорожник-19» уйдет на капитальный ремонт.

Традиционно с наступлением сезона речных перевозок на паводковый период пассажирский теплоход «Коммунальник-2» будет курсировать на маршруте Сыктывкар (от гостиницы «Югор») – Заречье, теплоход «Орбита» – от Сыктывкара (улица Пушкина) до местечка Сидор-Полой.

Отметим, что в поселок Трехозерка по-прежнему будет курсировать теплоход «В-114».

Также в этом году пассажирский теплоход «Усть-Сысольск» сразу после весеннего половодья покинет свой участок переправы в местечке Алешино на две недели для проведения планового осмотра и ремонта. Взамен ему будет направлен пассажирский теплоход «Коммунальник-2».

Для обеспечения бесперебойных речных перевозок по каждому судну проводятся необходимые ремонтные работы, производится закупка всех материалов, запасных частей и топлива.

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