Жительница села Коми пыталась избавиться от спортплощадки под окнами

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В Сыктывдинский районный суд с иском к администрации сельского поселения обратилась жительница Выльгорта. Она требовала произвести демонтаж футбольной площадки, а также взыскать ущерб и компенсацию морального вреда.

Она объяснила, что проживает в квартире, расположенной на первом этаже. По ее мнению, принимая решение о возведении футбольной площадки, администрация не учла, что площадка примыкает к дому, куда выходят окна спальных комнат квартир.

Женщина указала, что футбольная площадка возведена с нарушениями норм и требований, в частности, отступление от установленного законом расстояния до окон жилого дома составляет 19 метров вместо положенных по нормативам 40 метров.

Ограждение футбольной площадки в виде металлической сетки деформировано и согнуто, при игре в футбол мяч вылетает за пределы площадки. В результате ударов мяча поврежден балкон истца, треснуто стекло на окне, повреждена крыша автомобиля истца, чем причинены убытки.

Представитель ответчика объяснил, что администрация обустроила ранее существовавшее футбольное поле в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории СП «Выльгорт» на 2018-2022 годы». Были проведены общественные слушания, по результатам которых большинство голосов набрало обустройство футбольного поля по ул.Рабочей.

По мнению стороны ответчика, каких-либо доказательств превышения уровня шума истцом не представлено. Что касается расстояния, то правила по 40 метрам применяются к спортивным комплексам, к которым футбольное поле не относится.

Суд с этими доводами ответчика полностью согласился. А также принял во внимание и то обстоятельство, что спорная площадка предназначена для игр детей и взрослых, и ее демонтаж повлечет за собой существенное нарушение прав неограниченного круга лиц.

Суд также не усмотрел оснований для взыскания ущерба, поскольку ущерб имуществу истца причинен в результате игры в футбол третьих лиц, а не администрацией.

Решением Сыктывдинского районного суда исковые требования оставлены без удовлетворения, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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