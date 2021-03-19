В реки Коми годами сбрасывают опасные сточные воды

Фото: объединенная пресс-служба судов Коми

Мировым судьей Краснозатонского судебного участка Сыктывкара МУП «Жилкомуслуги» привлечено к административной ответственности за то, что годами сбрасывает опасные сточные воды в озеро Выльты и реку Сысола.

По результатам анализа сточных вод, сбрасываемых МУП «Жилкомуслуги», установлено, что сброс сточных вод в период с октября 2018 года по август 2019 года осуществлялся с превышением установленных предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения: по иону аммония до 70 раз, по нитрит-иону до 11 раз, по фосфат-иону до 27 раз, по железу до 22 раз, по нефтепродуктам до 10 раз, фенолам до 37 раз; по марганцу до 30 раз, по меди до 8 раз.

Предприятию было выдано предписание устранить нарушения до 1 октября 2020 года. На основании ходатайства МУП «Жилкомуслуги» срок исполнения был продлен до 11 января 2021 года.

Но и к этому времени нарушения в полном объеме не устранены. Установлено, что в 4 квартале 2020 года сброс сточных вод также осуществлялся с превышением установленных ПДК: по ортофосфатам в 14,46 раза, по фенолам до 34 раз; по нитрат-ионам в 2,7 раза; по БПК5 до 28 раза, по нефтепродуктам до 6,6 раза, по ионам аммония до 34,8 раза, по азоту аммонийному до 33,75 раза, по железу до 7,3 раз.

Постановлением мирового судьи МУП «Жилкомуслуги» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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