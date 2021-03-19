Детский сад в Вуктыле закрыли из-за антисанитарии

Фото: архив КП

Управление Роспотребнадзора по Коми в ходе выездной проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» в Вуктыле.

Из-за протекания крыши в помещениях спален группы №6 (первая младшая группа) и группы № 7 (вторая подготовительная группа) стены и потолок имеют многочисленные дефекты, имеются следы протекания, побелка стен шелушится, местами отпала, требуется проведение косметического ремонта (побелка, покраска).

Был составлен протокол об административном правонарушении. Дело передали в суд.

Постановлением Вуктыльского городского суда юридическое лицо признано виновным в нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации спальных комнат сроком на 30 (тридцать) суток.

Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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