Три жителя Коми во время застолья лишились более 50 тысяч рублей

Сотрудники полиции Воркуты и Ухты задержали подозреваемых в кражах при распитии алкоголя Фото: Архив "КП"

Три жителя Коми стали жертвами воров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Все случаи связывал один факт – алкоголь. Пострадавшие потеряли деньги и ценные вещи во время застолья, говорят полицейские.

Так, первый случай произошел с жительницей Воркуты. Сотрудникам правоохранительных органов она рассказала, что во время вечеринки у нее дома пропали два сотовых телефона, стоимость которых 17 тысяч рублей. Оказалось, что мобильники украл ее 42-летний знакомый.

Аналогичный случай произошел в Ухте. Местный житель обратился в полицию с просьбой найти воровку денег, которые пропали у него после застолья.

- Мужчина пригласил в гости ранее судимую знакомую. После ее ухода он заметил, что из кармана куртки исчезли 21 200 рублей. По горячим следам оперативники задержали его знакомую, которая призналась в содеянном, - уточнили в пресс-службе МВД по Коми.

Третий случай воровства произошел тоже в Ухте. Там потерпевший пошел в гости, где собралась большая компания. После этого он обратился в полицию с заявлением о том, что кто-то похитил его сотовый телефон стоимостью 12 тысяч рублей. Оперативники вышли на безработную.

- Установлено, что подозреваемая похитила мобильный, а затем продала его неустановленным лицам за 1,5 тысячи рублей. Деньги потратила на спиртное, - заключили в ведомстве.

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