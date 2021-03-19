В Ухте онкобольные пациенты не могли получить помощь из-за капитального ремонта в больнице

В Ухте прокуратура выявила нарушения при реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Фото: архив "КП"

Пациенты с онкологическими заболеваниями не могли вовремя получить положенное им лечение из-за продолжительного капитального ремонта в ухтинской больнице. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, медучреждение еще в мае прошлого года получило в пользование дорогостоящие аппараты стоимостью более 27 млн рублей, однако они не использовались из-за строительных работ.

- В рамках реализации регионального проекта региональный минздрав приобрел рентгеновский маммограф GAIA с принадлежностями стоимостью 11,5 млн рублей и рентгеновский диагностический комплекс «СПЕКТРАП» стоимостью 16,1 млн рублей. В мае 2020 года оборудование было поставлено в ухтинскую поликлинику, однако не было помещения для использования аппаратов, поэтому в ноябре того же года поликлиника заключила госконтракт на проведение капитального ремонта части седьмого этажа здания. Срок контракта истек 3 декабря 2020 года, однако работы не были завершены по состоянию на 9 марта 2021 года, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура установила, что в начале декабря минувшего года специалисты больницы прошли обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации маммографа, оплата обучения произведена за счет бюджета в рамках государственного контракта. Из-за длительного периода, когда оборудования невозможно было использовать, в марте 2021 года сотрудники учреждения прошли повторный инструктаж, проведенный для них сторонней организацией за счет средств бюджета.

По результатам проверки прокуратура Ухты внесла главному врачу поликлиники представление об устранении нарушений закона.

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