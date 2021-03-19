В Сыктывкаре до 2030 года появится новый аэропорт

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В Сыктывкаре хотят построить новый аэропорт. Он может появится в рамках проекта Концепции развития аэродромной сети России. Планируется, что строительство объекта будет осуществлено до 2030 года.

По данным ТАСС, у Росавиации в планах реконструировать 179 аэродромов, из них 62 будут обновлены в течение последующих трех лет. А вот новый аэропорт в Сыктывкаре запланирован на период с 2025 по 2030.

- В 2025-2030 годах будут реконструированы 64 комплекса, в том числе запланировано строительство новых аэропортовых комплексов в Омске, Сыктывкаре, на островах Парамушир и Шикотан. На 2031-2035 годы намечено строительство 53 аэродромных и аэропортовых комплексов, - заявили в Росавиации.

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