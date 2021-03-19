Обманувший на 860 тысяч рублей свою подругу сыктывкарец расплакался в зале суда

Житель Сыктывкара осужден к реальному лишению свободы за мошенничество в крупном размере Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре осудили мужчину, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба городского суда. Мужчина на протяжении двух месяцев выманивал у своей знакомой деньги, аргументируя это тем, что ему нужна помощь в развитии бизнеса. Он обещал вернуть все средства в полном объеме и вовремя, однако более 860 тысяч рублей женщина так и не дождалась.

- Получая от потерпевшей деньги путем обмана и злоупотребления доверием, подсудимый действовал умышленно и с корыстной целью. Об этом свидетельствует последовательное, длительное, систематическое, целенаправленное изъятие им денег и имущества потерпевшей под вымышленным предлогом, а также его обещания вернуть деньги, которые не исполнялись и не могли быть исполнены, - заявили в суде.

Свою вину мужчина не признал, заявив, что деньги бы он вернул, а подругу он не обманывал. Однако суд решил, что сыктывкарец виновен в предъявленном ему обвинении и отправил на два года в тюрьму. Во время приговора мужчина не смог сдержать слез и заплакал прямо в зале суда.

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