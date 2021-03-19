В Коми продолжатся выплаты борющимся с коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Коми будут продолжены республиканские выплаты медицинским и иным работникам, не подпадающим под федеральное вознаграждение, но задействованным в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

В 2021 году в Коми работники медицинских организаций Коми продолжают получать специальные социальные (дополнительные) выплаты за работу с пациентами с установленным диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19» или «внебольничная пневмония». В данную категорию входят медицинские работники и прочий персонал медицинских организаций.

С ноября 2020 года по февраль 2021 года специальные социальные или дополнительные выплаты получили 19 192 человек на общую сумму 1,3 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,1 миллиарда рублей, за счет средств республиканского бюджета – 200 миллионов рублей.

Перечень должностей, работа в которых дает право на установление специальных социальных (дополнительных) выплат, определяется самостоятельно каждой медицинской организацией. Размер ежемесячной выплаты зависит от количества смен, отработанных в контакте с пациентами с установленным диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19» или «внебольничная пневмония».

Региональная дополнительная выплата направлена на поддержку не только медицинских работников (врачей, фельдшеров, медицинских сестер), но и работников из числа прочего персонала (санитарок (мойщиц) и т.д.).

В 2020 году с марта по октябрь выплаты за работу с пациентами с установленным диагнозом» новая коронавирусная инфекция COVID-19» или «внебольничная пневмония» получили 24 345 человек. На эти цели направлено 3,7 миллиарда рублей (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 2,8 миллиарда рублей, республиканского бюджета 900 миллионов рублей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коми получит 200 миллионов на выплаты медикам, которые лечат больных коронавирусом

Поддержать их поручил президент (подробнее)