Пенсионер из Коми был вынужден покупать лекарства, которые ему были положены законом

Мужчина имел право на льготное обеспечение жизненно необходимыми лекарствами
Фото: архив "КП"
Пенсионер из Усть-Куломского района Коми обратился в суд за помощью. Мужчина не мог получить жизненно необходимые ему лекарства из-за регулярного сбоя в поставках медикаментов в аптеку. Ему приходилось покупать препараты за свой счет, говорит он.
Как рассказали в пресс-службе суда, мужчина имел право на льготное получение лекарств, однако в аптеке, в которой он их получал, относились к своим обязанностям недобросовестно, из-за чего пенсионер очень редко получал на руки препараты.
После рассмотрения дела суд пришел к выводу, что Минздрав Коми, являясь органом исполнительной власти, должен был обеспечить наличие лекарств в аптечных учреждениях. Поэтому суд постановил, что ведомство обязано возместить стоимость препаратов пенсионеру.
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