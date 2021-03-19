В Сыктывкаре столкнулись три авто: пострадал водитель

Фото: ГИБДД по Коми

В четверг, 18 марта, в Сыктывкаре столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадал один из водителей. Об этом сообщили в ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около шести вечера. Водитель 1981 года рождения за рулем Chevrolet Epika выезжал со двора дома №92 по улице Первомайской. При этом он не уступил дорогу и врезался в автомобиль Lada Priora под управлением водителя 1983 года рождения, который ехал по Первомайской в направлении улицы Куратова.

После этого Chevrolet столкнулся с автомобилем Datsun On-Do под управлением водителя 1982 года рождения, который ехал по Первомайской со стороны Куратова в направлении улицы Пушкина.

В результате ДТП пострадал водитель Datsun. По предварительным данным, он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Как передает "Комиинформ", госпитализация мужчине не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Печоре столкнулись две легковушки

Пострадала 21-летняя девушка (подробнее)