Воркутинка решила купить акций у мошенников и отдала им 160 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воркуте местная жительница 1991 года рождения лишилась более 160 тысяч рублей, пытаясь купить акции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинка нашла сайт по купле-продаже акций и решила там зарегистрироваться. После через мессенджер «WhatsApp» горожанка получила инструкцию к дальнейшим действиям. Воркутинка заплатила за открытие счета. Затем она перевела денежные средства на счет для последующей купли-продажи акций, валюты на указанном сайте. Причем вложила небольшую сумму для проверки.

Увидев, что получила прибыль, девушка решила перевести ее на свою карту. Деньги поступили, поэтому жительница Заполярья решила, что сайт надежный. Тогда консультант предложил для получения «большого куша» вложиться на равных, то есть пополам в покупку акций, что и сделала воркутинка. Однако после этого она не смогла воспользоваться своими денежными средствами, а консультант пояснил: ее сумма ставки меньше, чем у ее партнера, поэтому надо прибавить к инвестициям. Тогда женщина обратилась в полицию. В общей сложности она перевела аферистам 161500 рублей. По факту случившегося проводится проверка.

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