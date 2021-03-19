Судебные приставы Коми нашли мужчину, задолжавшего миллион рублей, в аэропорту

За три дня в аэропорту проверено 147 пассажиров Фото: Архив "КП"

В зоне досмотра в аэропорту Ухты судебные приставы обнаружили семь должников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- За три дня в аэропорту проверено 147 пассажиров. Должников среди них было семеро - ухтинцы, жители Воркуты, Печоры и других регионов. 35-летний воркутинец, например, должен по шести исполнительным производствам больше миллиона рублей, - рассказали в ФССП Коми.

К слову, судебные приставы проверили и работников аэропорта. Ни один из них не задолжал ни копейки, говорят приставы.

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