Подводные связисты «Ростелекома» на Северо-Западе за год провели под водой более тысячи часов

На озере Имандра в Мурманске.

За минувший год группа водолазов-связистов «Ростелекома» проверила состояние подводных коммуникаций в 45 водоемах, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа. Водолазы провели под водой суммарно более тысячи часов.

Всего подводные связисты обследовали 58 подводных кабельных переходов, заглубили и защитили грузами на дне более 400 метров коммуникаций, очистили 27 подводных участков от затонувших бревен и коряг, на четырех реках провели берегоукрепительные работы. Также было проложено около 400 метров новых линий связи. В Республике Коми было обследовано 10 кабельных переходов на реках Печора, Ижма, Лемью, Лабазиха, Харьяга, Сысола. Три перехода расчищены от коряг и топляка. 60 метров размытого кабеля водолазы заглубили и защитили грузами.

На работе.

В Коми.

Причиной повреждения подводных коммуникаций связи может стать и человеческий фактор: например, хозяйственная и производственная деятельность в пределах береговой линии, расширение набережного строительства за счет сужения русла, рыболовство, последствия лесосплава, туристическая активность. В зоне внимания подводных связистов находятся, прежде всего, реки Волхов, Нева, Вычегда, Печора, Шуя, а также Ладожское озеро и озеро Имандра.

Техническая база подводных связистов «Ростелекома» находится в Петрозаводске, но ее специалисты работают на реках и озерах практически всех регионов Северо-Запада: в Архангельской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях, Республиках Коми и Карелии. Водолазы-связисты следят за сохранностью кабельных переходов (подводных участков кабеля) и устраняют источники потенциальных повреждений.

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