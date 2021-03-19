В Воркуте мужчина до смерти забил знакомого кувалдой и молотком

Житель Воркуты обвиняется в избиении до смерти знакомого Фото: архив "КП"

В Воркуте было обнаружено окровавленное тело мужчины в подъезде одного из домов на Театральной улице. Прибывшие на место медики констатировали множественные травмы головы, лица, рук и ног.

Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, в убийстве подозревается 45-летний местный житель. Он рассказал следователям, что в день трагедии они поругались с убитым. Слово за слово и в дело пошли кулаки. Мужчина набросился на потерпевшего и стал избивать его руками и ногами, а затем взял молоток и начал быть им по голове, добивал убитого обвиняемый кувалдой.

- Злоумышленник нанес потерпевшему не менее 26 ударов руками, ногами, а также деревянной рукоятью молотка и кувалдой по голове и телу. Потерпевший скончался в подъезде от полученной травмы грудной клетки с переломами ребер и грудины, - прокомментировали происшествие в СК по Коми.

В ходе расследования обвиняемый признал вину в содеянном. Следователем собрана доказательственная база, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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