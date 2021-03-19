В Сыктывкаре еще одну УК могут лишить лицензии

Еще одна управляющая компания Сыктывкара может быть лишена лицензии. Об этом сообщили в Службе РК стройжилтехнадзора.

В течение зимы жители домов 61 и 67 в Дырносе жаловались на управляющую компанию ООО «Управляющая Компания Город», которая не исполняет обязанности по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. По словам жителей, в период сильных морозов в их домах промерзают системы водоснабжения и водоотведения. Дозвониться до аварийно-диспетчерской службы УК удавалось с большим трудом, а ремонтная бригада приезжала к месту аварии через несколько дней после заявки.

Также жительница дома 67 сообщила, что в течение зимы не проводилась очистка крыши от снега. С потеплением сход снега с крыш представляет опасность для жителей, а из-за больших снежных масс повреждаются конструкции дома и проседают стены и потолки второго этажа.

В адрес УК будет направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. По фактам ненадлежащей работы аварийно-диспетчерской службы будет возбуждено административное дело. Если в течение года в Службу поступят повторные жалобы на работу АДС, управляющая компания будет лишена лицензии.

Кроме того, Госжилинспекции по г. Сыктывкару и Корткеросскому району поручено подготовить заключение о выявленных в указанных домах признаках аварийности и направить в муниципальную межведомственную комиссию для рассмотрения и принятия решения о признании домоваварийными.

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